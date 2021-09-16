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Появилось видео воссоединения потерянной в аэропорту собаки Евы с хозяевами

Виктория Сикерина

Общество
Появилось видео воссоединения потерянной в аэропорту собаки Евы с хозяевами
Фото: Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. ЛомоносоваКарта всех событий

Видео с кадрами воссоединения потерянной в столичном аэропорту Домодедово собаки Евы с хозяевами опубликовали в четверг, 16 сентября, в Telegram-канале «Новости Москвы».

На ролике питомец радуется хозяевам. Он учащенно дышит, активно виляет хвостом и энергично двигается.

В пятницу, 10 сентября, питомца поместили в переноску и сдали в багаж в аэропорту Домодедово. Но по прилете хозяева не получили животное, так как оно осталось в аэропорту вылета.

В результате специалисты начали поисковые работы. Отыскать Еву удалось с помощью запаха хозяйской толстовки. После случившегося девушка накормила найденную собаку и отвезла любимицу домой.

В четверг, 16 сентября, в организаторском комитете акции «В добрые руки» сообщили, что москвичи собрали более 1,5 тысячи килограммов корма для питомцев из приютов за пять дней в рамках проекта. В мероприятии примут участие благотворительные фонды помощи животным «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки» и многие другие. Акция завершится 19 сентября на Тверском бульваре.

Также в четверг на Международном шоссе в Северном административном округе (САО) Москвы спасатели достали собаку из колодца подземных коммуникаций. В результате случившегося питомец не пострадал.

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