Голосование на выборах в Государственную думу началось на Камчатке и Чукотке

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Выборы депутатов Государственной думы начались в России: голосование стартовало в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Избирательные участки в этих регионах открылись в 08:00 17 сентября по местному времени (в 23:00 по московскому времени 16 сентября). Завершится голосование на территории России в 21:00 по московскому времени 19 сентября.

С конца августа для некоторых граждан (жителей отдаленных и труднодоступных областей, сотрудников полярных и метеостанций, экипажей судов, находящихся в плавании) было организовано досрочное голосование. С 3 сентября оно началось для россиян, которые находятся за границей. По данным главы ЦИК России Эллы Памфиловой на 15 сентября, досрочно проголосовали около 150 тысяч избирателей. Результаты их волеизъявления станут известны после закрытия участков на всей территории страны.

Жители Камчатки выберут не только депутатов Госдумы, но и новый состав законодательного собрания. Региональный парламент избирается по смешанной системе на пять лет и состоит из 28 человек. Всего к работе на выборах в регионе приступят 179 постоянных участковых избирательных комиссий и восемь временных участков в лечебных учреждениях края.

Жителей Чукотки помимо выборов в Госдуму ожидает голосование по новому составу окружной думы, которая избирается по смешанной системе на пять лет и состоит из 15 человек, передает ТАСС.

Выборы разного уровня будут проходить в России в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки на Камчатке и Чукотке закроются в 20:00 местного времени (11:00 по московскому времени) 19 сентября, после чего начнется подсчет голосов.

Свыше 2,5 тысячи сотрудников МЧС обеспечат пожарную безопасность на выборах в Москве. В ведомстве отметили, что для ликвидации возможных происшествий в городе направили почти полторы тысячи человек и свыше 300 единиц техники на круглосуточные дежурства. Эти сотрудники будут находиться в режиме постоянной готовности.