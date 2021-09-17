Синоптики сообщили о погоде в Москве 17 сентября

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В пятницу, 17 сентября, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11-13 градусов. В Подмосковье температура будет 8-13 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе по-прежнему прохладная, средняя за сутки температура ниже нормы на 1-3 градуса. Содержание кислорода в норме, атмосферное давление на несколько единиц выше привычных значений.

Для здоровых людей такая погода вполне комфортна. Но метеозависимые люди реагируют даже на небольшие изменения основных метеопараметров: в этот день нагрузочным может стать заметный перепад температур от ночи ко дню и повышенный фон атмосферного давления. Люди, перенесшие сосудистые катастрофы, страдающие артериальной гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, приступами мигрени могут почувствовать недомогание. При таком преждевременном и резком похолодании может возрастать количество простудных заболеваний. Нужно правильно и по погоде одеваться, и тогда прогулки на свежем воздухе принесут только пользу.

Москвичам рассказали, какой будет погода во время выборов в Госдуму. Дневные температуры в столичном регионе в этот период ожидаются в пределах 11–13 градусов. Самым дискомфортным днем будет воскресенье: придут дожди.