Центробанк ждет снижения годовой инфляции в России уже в октябре

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Годовая инфляция в РФ после несильного ускорения в сентябре начнет замедляться в октябре. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

— Что касается динамики инфляции в ближайшее время, то в сентябре годовые показатели могут чуть-чуть повыситься, — сказала она.

Такие изменения глава регулятора объяснила эффектами сентябрьской базы 2020 года, когда в стране наблюдалось снижение цен. Предполагается, что такой эффект должен уйти в сентябре 2021 года, а в октябре показатели начнут снижаться.

Набиуллина уточнила, что в октябре Банк России планирует обновить свой макропрогноз.

Согласно прогнозам Центробанка, к концу текущего года инфляция в РФ составит 5,7–6,2 процента, однако в последних документах регулятора данные прогнозы сменились на предположение о замедлении роста цен в четвертом квартале 2021 года. По итогам следующего года Банк России ожидает инфляцию от 4 до 4,5 процента.

Согласно данным Росстата, по итогам августа скорость инфляции составила 6,67 процента, передает РИА Новости.

До этого Набиуллина сообщила, что инфляция в России находится на пике. Она также отметила, что инфляция снизится из-за того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов, еще будет сказываться и эффект от начавшегося в марте ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, глава ЦБ оценила вероятность наступления мирового кризиса. Набиуллина уточнила, что во многих странах к настоящему моменту накопились долги. За счет этого в некоторых государствах могут возникнуть финансовые «пузыри».