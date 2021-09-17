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Более 50 процентов избирателей проголосовали онлайн в шести субъектах РФ

Анастасия Волоснова

Общество
Более 50 процентов избирателей проголосовали онлайн в шести субъектах РФ
Фото: ЦИК РФ

Более 50 процентов избирателей проголосовали на онлайн-голосовании в шести субъектах РФ, помимо Москвы. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказал замглавы аппарата Центризбиркома России Александр Обухов.

По его словам, на данный момент проголосовали уже более 50 процентов избирателей, зарегистрировавшихся для участия в электронном голосовании в шести субъектах России. Москва в данной категории не учитывалась, пишет ТАСС.

По состоянию на 11 утра 17 сентября количество принявших участие в онлайн-голосовании москвичей превысило 350 тысяч.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК по итогам выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

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