Миллион голосов отдали москвичи за 10 часов работы онлайн-голосования

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Один миллион человек проголосовали онлайн в Москве. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

— Один миллион москвичей проголосовали удаленно на выборах в Госдуму, — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос на выборах в Госдуму отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК по итогам выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.