27 «красных дней». Как россияне будут отдыхать в 2022 году

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Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2022 год. Новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. «Вечерняя Москва» разбиралась, когда еще и как долго россияне будут отдыхать в следующем году.

Зимние каникулы в России продлятся с 1 по 9 января, то есть с субботы и до следующего воскресенья. При этом выходные дни 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.

В феврале россиян ждет еще один праздничный день — 23 февраля — День защитника Отечества. Он выпадает на среду. На празднование Международного женского дня, который отмечается 8 марта, придется сразу три выходных — с 6 по 8 марта, то есть с воскресенья по вторник. Но в субботу, 5 марта, придется поработать: нерабочая суббота перенесена на понедельник, 7 марта.

Майские праздники в следующем году начнутся 30 апреля и продлятся до 3 мая. Вторые весенние праздники запланированы на период с 7 по 10 мая. В первом и втором случаях каникулы были продлены до 3 и 10 мая соответственно за счет выходных дней 1 и 2 января, которые совпадают с субботой и воскресеньем.

В июне тоже россиян ждут три праздничных выходных подряд — День России будет праздноваться с 11-го по 13-е число. А вот с июля и до ноября больше таких «красных дней» календаря не ожидается. Последние три выходных подряд 2022 года будут с 4 по 6 ноября — страна отметит один из главных праздников страны — День народного единства.

Всего в календаре следующего года 27 «красных дней».

В конце августа депутат Госдумы Евгений Федоров предложил продлить новогодние каникулы в 2022 году на четыре дня для работающих пенсионеров. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. Депутат подчеркнул, что в 2021 году в России продолжалась пандемия коронавируса, которая наибольшую опасность представляет для пожилых людей. Однако многие пенсионеры игнорируют опасность и продолжают работать, встречаясь с коллегами и пользуясь общественным транспортом, отметил Федоров.

До этого глава Минтруда оценил вероятность постоянного выходного 31 декабря. По его словам, во введении дополнительных нерабочих дней в России без особых рекомендаций нет необходимости.

Он напомнил, что длинные майские каникулы в 2021 году являлись рекомендацией для российских работодателей в связи с санитарно-эпидемической ситуацией в стране.