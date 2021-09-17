Почти 100 жалоб поступило в ЦИК на возможное принуждение к голосованию

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В ЦИК РФ поступило 98 жалоб на возможное принуждение к голосованию на выборах в Госдуму за все время избирательной кампании. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, 25 из 98 жалоб поступили по электронному голосованию. Среди них 23 были из Москвы, одна — из Ярославской области, и еще одна — из Мурманской области.

— За все время на сегодняшний день жалоб, где люди жалуются, что их слишком настойчиво просили или категорично, или грозили, что если не перепишешься или не придешь и не проголосуешь, 98 по всей стране, — пояснила Памфилова.

Она добавила, что все жалобы на традиционное голосование разобрали и направили данные главам регионов.

Памфилова уточнила, что давление подтвердилось по трем жалобам. Однако его уровень везде разный. Председатель ЦИК уточнила, что несколько раз люди жаловались на угрозу увольнением — с такими случаями будут работать правоохранительные органы, пишет РИА Новости.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос на выборах в Госдуму отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК по итогам выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.