Мантуров проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Фото: Администрация президента РФ

Глава Минпромторга России Денис Мантуров принял участие в выборах в Госдуму, проголосовав онлайн. Об этом рассказали в пятницу, 17 сентября, в пресс-службе министерства.

Министр в единый день голосования находился в Республике Коми. По этой причине Мантуров отдал свой голос на выборах онлайн.

В рамках рабочей поездки он также встретился с главой региона Владимиром Уйбой, пишет RT.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос на выборах в Госдуму отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.