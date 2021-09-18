Пушков сообщил, что США «перегнули палку» с созданием AUKUS

Фото: Пресс-служба Совфеда

США «перегнули палку», когда объявили о создании альянса AUKUS и нажили себе новые проблемы. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил сенатор Алексей Пушков.

— Англо-саксонские страны в очередной раз перегнули палку. Франция в ярости. До этого американцы чуть было не перегнули палку с немцами, угрожая им санкциями из-за Северного потока-2. Неудачно пытались запугать турок и вынудить их отказаться от С-400, — прокомментировал он решение французского МИД об отзыве послов из США и Австралии в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что в мире происходят изменения и США не могут справиться с новыми вызовами. Они пытаются решить один из них, но тут же создают другой — у страны не получается найти необходимый баланс.

— В итоге, отвечая на один вызов, в данном случае, со стороны Китая, США создают для себя другой. Невозможность или неспособность сбалансировать решения — неизбежная черта империй в эпоху их заката,— резюмировал Пушков.

До этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» решение Австралии разорвать контракт с французской оборонной компанией Naval Group по подводным лодкам из-за создания нового альянса. Он подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Об этом сообщили в среду, 15 сентября, в канцелярии британского премьер-министра.

В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.

Телеканал АВС в свою очередь сообщал, что правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с оборонной французской компанией Naval Group.

Теперь Австралия получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.