СМИ: США сожалеют о решении Франции об отзыве посла из страны

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Соединенные Штаты сожалеют об отзыве французского посла и будут работать над устранением разногласий. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщил представитель Белого дома агентству Reuters.

— США сожалеют о решении Франции об отзыве посла и в грядущие дни будут работать над устранением разногласий, — говорится в сообщении.

До этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что страна отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона из-за создания нового альянса. Решение принято из-за «особой серьезности» заявлений, которые США и Австралия сделали 15 сентября.

Он также назвал «ударом в спину» решение Австралии разорвать контракт с французской оборонной компанией Naval Group по подводным лодкам. Глава МИД страны подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Об этом сообщили в среду, 15 сентября, в канцелярии британского премьер-министра.

В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.

Телеканал АВС в свою очередь сообщал, что правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с оборонной французской компанией Naval Group.

Теперь Австралия получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.