Германия намерена предложить план по созданию сил быстрого реагирования Европы

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Грибоедовский ЗАГС
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Рабочий и колхозница
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ЭКО
ЭКО
Германия до конца октября предложит план по созданию сил быстрого реагирования для Европы. Об этом в субботу, 18 сентября, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Это не означает, что страна собирается полностью дистанцироваться от НАТО и США.
— Могут возникать ситуации, когда мы имеем иные интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны уметь действовать своими силами, — передает ее слова издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Министр сообщила, что планировала уйти в отставку после событий в Афганистане, но все же решила «бороться» дальше. Она не хочет повторения подобных событий в других странах.
До этого президент России Владимир Путин сообщил, что страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны выстроить общую линию интересов, учитывая при этом риски из-за сложившейся в Афганистане ситуации и вывод оттуда войск Соединенных Штатов.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.
31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.
*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО