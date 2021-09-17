Путин сообщил о необходимости общей линии ШОС с учетом ситуации в Афганистане

Фото: Администрация президента РФ

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны выстроить общую линию интересов, учитывая при этом риски из-за сложившейся в Афганистане ситуации и вывод оттуда войск Соединенных Штатов. Такое мнение в пятницу, 17 сентября, выразил президент России Владимир Путин.

— Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода (ну если не сказать бегства) из этой страны сил США и их союзников по НАТО, — сказал российский лидер на заседании глав стран организации, передает РИА Новости.

До этого, 14 сентября, стало известно, что Владимир Путин из-за перехода в режим самоизоляции будет принимать участие в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в онлайн-режиме.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.