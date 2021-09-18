Китай обвинил США в подрыве безопасности в районе Тайваньского пролива

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Соединенные Штаты на регулярной основе нарушают мир и создают риски в сфере безопасность в Тайваньском проливе. Такое мнение в субботу, 18 сентября, выразил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.

17 сентября он сообщил, что ракетный боевой корабль USS Barry прошел через Тайваньский пролив. По словам Ши И, командование Народно-освободительной армии Китая отслеживало эсминец и сопровождало корабль на всем его пути.

— США постоянно совершают подобные провокационные действия, это в полной мере демонстрирует, что Соединенные Штаты являются нарушителем мира и стабильности в Тайваньском проливе, создающим риски в области безопасности, — говорится в заявлении, обнародованном в аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в WeChat.

Ши И также подчеркнул, что китайская армия готова защищать суверенитет страны и поддерживать безопасность на всей ее территории, передает РИА Новости.

До этого читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» после заключения оглашения в сфере обороны между США, Австралией и Великобританией рассказали, что Россия и ее союзник Китай «погрузили США в еще больший хаос».

Соединенные Штаты Америки и Китай, несмотря на продолжающееся между ними противостояние, в ближайшие годы не смогут быстро разорвать отношения, поскольку сильно связаны экономически. Так считает доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.