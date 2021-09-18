На потолке станции метро «Воронцовская» появился Млечный Путь

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Специалисты завершили часть монтажных работ на станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Теперь там появился подвесной объемный потолок в виде Млечного Пути. Об этом в субботу, 18 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, конструкция собиралась из круглых элементов, диаметр которых составляет 25 сантиметров. Каждая из частей выполнена из анодированного шлифованного алюминия.

Всего для создания Млечного Пути понадобилось 11 600 таких элементов. Их расположение корректировалось с помощью программ 3D-моделирования.

На создание необычного объекта архитекторов вдохновило прошлое название станции — «Калужская», так как именно в городе Калуге жил и работал знаменитый теоретик космонавтики Константин Циолковский.

О пересадке со станции на оранжевую ветку метро москвичам будет напоминать кассовый блок с отделкой из оранжевого агломерата. Такой материал впервые был применен в строительстве столичного метрополитена.

Колонны вестибюля станции будут отделаны габбро-диабазом, а стены украсят светло-серым мрамором. Кроме того, отделка на полу станции «Воронцовская» будет выполнена из серого гранита и черного габбро, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

14 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии связки между Киевским и Калужским шоссе и выезда из города Московского к станции столичного метро «Филатов Луг». Он отметил, что новые дороги позволят москвичам существенно экономить время.