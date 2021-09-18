В РФ расширились возможности по выявлению скрывающих счета за рубежом кандидатов

Фото: Pixabay

Возможности российских ведомств, которые занимаются выявлением кандидатов в депутаты Госдумы, скрывающих за рубежом свои денежные активы, расширились во время текущей избирательной кампании. Об этом в субботу, 18 сентября, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

— Сейчас у нас, у наших ведомств — Центрального банка, ФНС и других, в отличие от прежних кампаний, расширились возможности по выявлению таких кандидатов. По выявлению их подноготной, связанной с их счетами, и так далее, — цитирует главу ЦИК РИА Новости.

До этого сообщалось, что Памфилова проголосовала на выборах в Государственную думу. Во время своего визита на избирательный участок глава ЦИК отметила, что система голосования в России прозрачна, и выразила надежду на то, что кампания по выбору депутатов в Госдуму пройдет достойно.

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму вечером днем ранее, 17 сентября.

Дистанционно свой голос также отдали глава правительства России Михаил Мишустин и политик Владимир Жириновский.

Космонавту Олегу Новицкому удалось проголосовать онлайн с Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.