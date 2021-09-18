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В России выявили 20 329 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 20 329 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили20 329 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,1 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последний день в стране также зафиксировали 799 летальных исходов из-за COVID-19.

После прохождения лечения от инфекции за сутки в РФ полностью поправились 16 247 пациентов.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице зафиксировали 2746 случаев заболевания.

Исследования возможности применения совместно вакцин против COVID-19 и препарата от гриппа начались в России. Об этом рассказал в пятницу, 17 сентября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, исследования для оценки безопасности и эффективности подобной вакцинации проводят на животных.

14 сентября министр сообщил, что система здравоохранения РФ готова к оказанию медицинской помощи, но сохраняется большая нагрузка на нее. Первоочередная задача — оборвать эпидемический процесс.

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