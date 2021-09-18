В МИД Австралии выразили сожаление из-за решения Парижа отозвать посла

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В МИД Австралии понимают сожаление Франции из-за решения по отзыву своего посла из Канберры для консультаций. Об этом рассказала в субботу, 18 сентября, министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.

По ее словам, в Австралии не теряют надежду на продолжение сотрудничества между странами. Это даст Парижу возможность убедиться в важности данных двухсторонних отношений для Австралии, пишет The Australian.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности.

В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, призванном защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.

Телеканал АВС в свою очередь сообщал, что правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с оборонной французской компанией Naval Group.

Теперь Австралия получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианназвал «ударом в спину» решение Австралии по данному вопросу. Он подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.

17 сентября министр сообщил, что Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона.