Москвичам рассказали о качестве воды из-под крана в столице

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Питьевая вода в Москве является одной из самых чистых в мире, а вода из-под крана анализируется по 184 различным показателям. Об этом рассказали в субботу, 18 сентября, в Telegram-канале Комплекса экономической политики Москвы.

Так, в Москве 100 процентов населения имеют постоянный доступ к улучшенной системе водоснабжения. Состояние воды проверяют на 24 водных объектах. При этом загрязнение столичных рек снизилось почти в два раза за последние десять лет.

В мировых рейтингах московскую воду отмечают как одну из самых чистых в мире. В рейтинге EIU «Города с наиболее благоприятными условиями для жизни» столица России лидирует по качеству водоснабжения и воды. В другом рейтинге отмечается высокое качество водопроводной воды Москвы, говорится в сообщении.

В свою очередь эксперт-биохимик Мария Кулешова рассказала, что после очистки у воды не должно быть неприятного запаха хлорки и испорченных продуктов питания, также она не должна оставлять пятен на посуде.

Специалист отметила, что вода из столичного водопровода жесткая, из-за чего внутри бытовой техники скапливается накипь. Несмотря на то, что большинство домов в Москве и Санкт-Петербурге обеспечиваются водой из водоемов, качество воды в 85 процентах случаев полностью соответствует санитарным правилам.

До этого специалисты Роспотребнадзора за первые шесть месяцев 2021 года взяли 5614 проб питьевой воды в Москве. Образцы по результатам исследований полностью отвечают санитарным требованиям.