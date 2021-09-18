Москвич проголосовал на выборах онлайн с атомного ледокола «Ямал» в Кольском заливе

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Москвич Михаил Головченко смог проголосовать на выборах в госдуму онлайн с ледокола в Кольском заливе. Житель столицы в настоящее время работает на атомном ледоколе «Ямал» в должности 3-го помощника капитана.

Головченко отметил, что его радует возможность проголосовать онлайн, так как он на данный момент находится далеко от родной столицы.

— Голосовать я буду электронно не в первый раз, но из такого необычного места я буду голосовать впервые. Заявление я подал заранее, и пришло время сделать свой выбор: интернет лучше всего ловит у нас на ходовом мостике, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Головченко.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос на выборах в Госдуму отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Кроме того, на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.