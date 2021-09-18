Политолог назвал ошибкой призыв ряда партий отказаться от онлайн-голосования

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Призыв ряда партий отказаться от дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является стратегической ошибкой политиков от оппозиции. Об этом рассказал политолог Дмитрий Орлов.

По его словам, призыв к избирателям от оппозиционных партий отказаться от электронного голосования приведет к потере голосов. Орлов считает, что ряд таких партий потеряют избирателей, которые «иначе голосуют, иначе мыслят, иначе живут».

— Те параметры кампании, которые мы наблюдаем, существенно отличаются от того, что было в 2016 году. Голосование более длительное. В нем уже очень значительная дистанционная часть. Я полагаю, что ДЭГ очень серьезно меняет и порядок волеизъявления, и его содержания, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова политолога.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос на выборах в Госдуму отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Кроме того, на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.