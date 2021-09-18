Итальянский наблюдатель заявил, что выборы в РФ организованы на высшем уровне

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Международные активисты, которые прибыли в Россию, чтобы контролировать ход голосования и избирательной кампании на выборах в Госдуму, положительно оценили голосование. Об этом рассказал основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани.

Теперь иностранные наблюдатели планируют опровергнуть зарубежный стереотип о российской процедуре голосования.

— Мы посетили четыре избирательных участка. Нас поразила четкая организация процесса голосования, все было на высшем уровне, я бы даже сказал, идеально. У нас в Италии процесс проходит слегка иначе, не все так быстро и не так четко, — отметил итальянец.

По его словам, он был рад увидеть пандусы на избирательных участках. Также он отметил высокое качество организации электронного голосования, пишет ФАН.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Кроме того, на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.