Политолог заявил, что выборы в Москве проходят в соответствии с законодательством

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Выборы в Госдуму в столице проходят в строгом соответствии с законодательством и без серьезных инцидентов и срывов. Об этом в субботу, 18 сентября, рассказал политолог Сергей Марков.

По его словам, в настоящее время РФ находится на лидирующих позициях по технологиям.

— У нас с точки зрения технологической разработана одна из лучших технологических систем, — отметил Марков, слова которого передает агентство городских новостей «Москва».

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Также на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.