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Более 1,6 миллиона москвичей проголосовали на выборах онлайн

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Город
Более 1,6 миллиона москвичей проголосовали на выборах онлайн
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 1,6 миллиона москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму по состоянию на 18:00 субботы, 18 сентября. Об этом свидетельствуют данные электронного штаба.

Так, электронно свой голос отдали 1 630 117 москвичей из 2 014 765 зарегистрированных. При этом явка в столице составляет 80 процентов, пишет РИА Новости.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Также на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

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