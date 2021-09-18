Политолог заявил о попытках экстремистских групп сфальсифицировать наблюдение за выборами

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Ряд экстремистских группировок предпринимали попытки сфальсифицировать наблюдение за выборами в Госдуму. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.

По его словам, попытки осуществляли для того, «чтобы выдать заранее некие» сведения о якобы «ужасе» на выборах.

Марков добавил, что у призывов не голосовать электронно не будет политического эффекта, так как на выборах в равной степени учитывается голос избирателей на участках и в онлайн-системе.

— Мы должны еще доказать и нашему обществу, и оппозиционным политическим силам, что электронная система голосования работает хорошо, что здесь нет никаких нарушений, что здесь действительно голос избирателя, как он подан, так он и учтен, — добавил эксперт.

Он уточнил, что система электронного голосования технологична и является будущим выборов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Также на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.