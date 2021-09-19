Явка на выборы в Госдуму превысила 40 процентов по всей России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Общая явка на выборы в Госдуму в стране составляет 40,49 процента. Об этом свидетельствуют данные ЦИК в воскресенье, 19 сентября.

— Выборы Госдумы, ход голосования: 40,49 процента, — говорится на табло комиссии, отмечает ТАСС.

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла 90 процентов. При этом общая явка в Москве на 10:00 составила 36,37 процента.

Мосгоризбирком ранее также сообщил, что голосование в Москве проходит без нарушений.

Возможностью отложенного решения по данным на утро воскресенья, 19 сентября, на онлайн-голосовании воспользовались 214 тысяч москвичей.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в дистанционном голосовании на выборах депутатов Госдумы, передает издание Newinform.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

19 сентября определились победители нового розыгрыша среди голосующих онлайн. Среди участников электронного голосования разыграли 62,5 тысячи призов, в том числе пять однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить в кафе, ресторанах, магазинах, аптеках или отправить на благотворительность.