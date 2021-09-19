Создатель «Лаборатории Касперского» оценил техническую реализацию онлайн-голосования

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Система онлайн-голосования на выборах в Госдуму, несмотря на статус пилотного проекта, оказалась очень интересной. Об этом заявил генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в воскресенье, 19 сентября.

— На самом деле голосование — довольно заметное событие, одно из самых важных мероприятий. Было бы удивительно, если бы таких атак (DDoS-атак — прим. «ВМ») не было бы... Мы живем в цифровом пространстве, в интернете как бы нет границ, поэтому говорить о том, из каких конкретно стран приходят эти атаки, не очень правильно, — рассказал специалист.

Говорить об атрибуции, по словам Касперского, пока рано, но нужно готовиться к следующим атакам. В системе онлайн-голосования, как уточнил глава компании, появился новый функционал, а сама она становится гораздо более зрелой.

В результате DDoS-атак средства мониторинга немного тормозили, но в этом нет ничего критического, подчеркнул он. Из-за этого в будущем следует готовиться к тому, чтобы системы были готовы к атакам и деградации не происходило, рассказал Касперский в эфире телеканала «Москва 24».

Глава ГКУ города Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко рассказал, что более 13 тысяч атак на сайт розыгрыша в рамках акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» отражено со старта электронного дистанционного голосования.

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла рекордных 96 процентов.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве проходит без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.