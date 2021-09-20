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ЦИК обработал более 70 процентов протоколов на выборах в Госдуму

Полина Долганова

Общество
ЦИК обработал более 70 процентов протоколов на выборах в Госдуму
Фото: ЦИК РФ

Специалисты Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России обработали 70,22 процента протоколов на прошедших в стране выборах в Государственную думу. По результатам обработки документов 48,47 процента голосов набрала партия «Единая Россия».

КПРФ располагается на втором месте с 20,29 процента голосов. Далее следуют ЛДПР с 7,69 процента, «Справедливая Россия» с 7,43 процента и партия «Новые люди», которая набрала 5,55 процента голосов.

Остальным партиям к настоящему моменту не удалось преодолеть порог в 5 процентов голосов для прохода в Думу, передает RT.

До этого сообщалось, что «Единая Россия» получила 47,19 процента голосов избирателей на выборах депутатов Государственной думы по партийным спискам по результатам обработки 60,18 процента протоколов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.

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