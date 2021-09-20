Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 24 человек
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Мурашко и Фалькову поручили срочно вылететь в Пермь в связи со стрельбой в вузе

Полина Долганова

Общество
Мурашко и Фалькову поручили срочно вылететь в Пермь в связи со стрельбой в вузе
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову в срочном порядке вылететь в Пермь в связи со стрельбой в местном государственном университете. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Данное поручение Мишустину дал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете прогремели выстрелы. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени. Личность стрелка установлена.

По предварительным данным, при стрельбе погибли восемь человек. Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется.

По данным СК, в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен. СМИ в свою очередь сообщают, что стрелка ликвидировали.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

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