Бородинская панорама расскажет историю создания фильма «Война и мир»

Фото: Киноэпопея «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука, 1967 год

Музей-панорама «Бородинская битва» 25 сентября приглашает посетителей на встречу с историком кино Николаем Майоровым. Мероприятие «Сражения за «Войну и мир» будет посвящено истории создания отечественной экранизации одноименного романа-эпопеи Льва Толстого режиссера Сергея Бондарчука.

Слушателям расскажут малоизвестные факты о том, как проходили съемки, и предложат сравнитьфрагменты американской киноверсии «Войны и мира», вышедшей на экраны в 1956 году, и советской кинопостановки.

Киноэпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука создавалась с 1961 по 1967 годы. Сложность и масштабность поставленных задач требовала привлечения к работе над фильмом музееведов, литературоведов, историков и других специалистов.

В 1969 году лента получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В Советском Союзе фильм имел большой зрительский успех.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте панорамы.

Ранее в музее-панораме открылась выставка «И из пепла ты восстала неизменною», где собраны изображения Москвы второй четверти XIX столетия.

На литографиях издательского дома Джузеппе Дациаро запечатлен облик Москвы, восстановленной после пожара 1812 года — Красная площадь и Кремль, Гостиный Двор и торговые ряды, Тверской бульвар и Театральная площадь. Среди экспонатов выставки — уникальные инструменты, которые применялись в градостроительстве начала XIX века.