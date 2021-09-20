Пермские таксисты бесплатно развозят студентов от вуза, где произошла стрельба

Фото: Вечерняя Москва

Водители такси бесплатно развозят студентов от пермского вуза, где произошел инцидент со стрельбой. Об этом сообщают СМИ.

Видеоролик с тем, как студенты покидают место события на такси, появился в Telegram-канале РИА Новости.

Видео: РИА Новости

Как сообщается на официальной странице Пермского государственного университета в социальной сети «ВКонтакте», очевидцев происшествия по громкой связи просят пройти в студенческий Дом культуры.

Всем остальным предложили покинуть территорию университета.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете прогремели выстрелы. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени. Личность стрелка установлена.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен. СМИ в свою очередь сообщают, что стрелка ликвидировали.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и восемь погибли.