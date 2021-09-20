Вирусолог оценил вероятность одновременного заражения гриппом и COVID-19

Фото: Pexels

Коронавирус доминирует над острыми респираторными инфекциями, поэтому параллельное течение COVID-19 и гриппа вряд ли возможно. Об этом «Вечерней Москве» сказал доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

— Но исключать подобный сценарий тоже не стоит. Можно лишь сказать одно: если человек заразится одновременно коронавирусом и гриппом, это приведет к тяжелым последствиям для организма, — сказал собеседник «ВМ».

Вместе с тем Аграновский призвал россиян вакцинироваться от ковида и гриппа с интервалом в один месяц. Перерыв, по его словам, позволит избежать осложнений.

— Схема иммунизации должна быть следующей: сначала стоит получить обе дозы вакцины от COVID-19, а через 30 дней можно привиться и от гриппа. Совмещать разные вакцины не стоит, — пояснил вирусолог.

За последние 24 часа в России выявили 19 744 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. У 7,4 процента заболевших не было клинических проявлений инфекции. По количеству заболевших среди регионов продолжает лидировать Москва. За последние сутки в столице зафиксировали 2469 случаев заболевания.