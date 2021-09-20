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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Город
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в понедельник, 20 сентября, в Пермском государственном университете.

— Потрясен вооруженным нападением на Пермский государственный университет, в результате которого погибли люди. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей края, — написал мэр столицы.

Он попросил губернатора Пермского края Дмитрия Махонина передать искренние слова поддержки семьям погибших.

Также Сергей Собянин пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, передает официальный сайт мэра Москвы.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 24 человека и 6 погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии также выразил президент России Владимир Путин.

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