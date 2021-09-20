Посол США в России выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Перми

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Посол США в России Джон Салливан выразил соболезнования близким погибших и пострадавших при стрельбе в университете в Перми. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц в понедельник, 20 сентября.

— От лица всех сотрудников американской миссии выражаю глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшней стрельбы в кампусе Пермского государственного университета, — рассказал посол.

Салливан отметил, что их мысли — с семьями жертв и всеми, кто переносит эту бессмысленную трагедию, написал Ребхольц на странице в Twitter.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 24 человека и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии также выразил президент России Владимир Путин.

Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.