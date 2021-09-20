Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми. С соответствующим заявлением глава государства выступил в понедельник, 20 сентября.

Никакие слова сочувствия, отметил он, не могут заглушить горечь потерь. Однако сотрудники правоохранительных органов сделают все возможное для расследования данного преступления. Они установят все причины произошедшего.

— Это огромная беда. И не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны, — отметил Путин.

Президент также добавил, что власти примут меры для оказания помощи семьям погибших в результате стрельбы. Кроме того, помощь получат пострадавшие при нападении на вуз, пишет ТАСС.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 24 человека и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии также выразил президент России Владимир Путин.

Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей. Пострадавшим в результате инцидента направят по 500 тысяч рублей.

Читайте также:
Владимир ПутинПермьСоболезнования
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Все мнения
О проекте