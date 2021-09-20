Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми. С соответствующим заявлением глава государства выступил в понедельник, 20 сентября.

Никакие слова сочувствия, отметил он, не могут заглушить горечь потерь. Однако сотрудники правоохранительных органов сделают все возможное для расследования данного преступления. Они установят все причины произошедшего.

— Это огромная беда. И не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны, — отметил Путин.

Президент также добавил, что власти примут меры для оказания помощи семьям погибших в результате стрельбы. Кроме того, помощь получат пострадавшие при нападении на вуз, пишет ТАСС.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 24 человека и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии также выразил президент России Владимир Путин.

Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей. Пострадавшим в результате инцидента направят по 500 тысяч рублей.