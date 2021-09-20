Самолет МЧС с московскими медиками на борту приземлился в Перми

Фото: ГУ МЧС России

Самолет МЧС с медиками из Москвы приземлился в Перми после стрельбы в местном университете. Об этом стало известно в понедельник, 20 сентября.

На борту воздушного судна находятся глава Минздрава России Михаил Мурашко и руководитель Минобрнауки Валерий Фальков. Кроме того, в состав бригады специалистов вошли хирурги, травматологи, а также анестезиологи-реаниматологи, отмечает РИА Новости.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин. Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.