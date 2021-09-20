Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Самолет МЧС с московскими медиками на борту приземлился в Перми

Иван Юминов

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Самолет МЧС с московскими медиками на борту приземлился в Перми
Фото: ГУ МЧС России

Самолет МЧС с медиками из Москвы приземлился в Перми после стрельбы в местном университете. Об этом стало известно в понедельник, 20 сентября.

На борту воздушного судна находятся глава Минздрава России Михаил Мурашко и руководитель Минобрнауки Валерий Фальков. Кроме того, в состав бригады специалистов вошли хирурги, травматологи, а также анестезиологи-реаниматологи, отмечает РИА Новости.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин. Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

Читайте также:
Михаил МурашкоПермьМЧС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Все мнения
О проекте