Мишустин заявил, что пострадавшим при стрельбе в Перми окажут всю возможную помощь

Фото: Правительство РФ

Пострадавшие в результате стрельбы в вузе в Перми получат всю возможную помощь. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал в понедельник, 20 сентября.

В частности, раненым окажут медицинскую и психологическую помощь, уточнил Мишустин. Он от имени всех членов правительства также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

— Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас, — подчеркнул глава кабмина.

Кроме того, Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.

Он добавил, что на место трагедии уже вылетели министр образования и науки Валерий Фальков и министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 24 человека и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии также выразил президент России Владимир Путин.

Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей. Пострадавшим в результате инцидента направят по 500 тысяч рублей.