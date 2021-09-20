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Пожар произошел в квартире жилого дома на юге Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Пожар произошел в квартире жилого дома на юге Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 53к1 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 20 сентября.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе, дом 53, корпус 1. Из нее, как уточнил собеседник «ВМ», шел густой черный дым.

В результате происшествия пострадал один человек. Пожарным удалось ликвидировать горение, его площадь составила три квадратных метра.

20 сентября в МЧС сообщили о ликвидации пожара в ангаре на Нарвской улице в Москве. Она была временно перекрыта из-за возгорания в доме 1б, строение 1, на территории промзоны.

МЧС локализовало пожар в 13:37, а уже в 13:55 он был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, на момент ликвидации сведений о пострадавших не поступало.

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