Пожар произошел в квартире жилого дома на юге Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 53к1 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 20 сентября.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе, дом 53, корпус 1. Из нее, как уточнил собеседник «ВМ», шел густой черный дым.

В результате происшествия пострадал один человек. Пожарным удалось ликвидировать горение, его площадь составила три квадратных метра.

20 сентября в МЧС сообщили о ликвидации пожара в ангаре на Нарвской улице в Москве. Она была временно перекрыта из-за возгорания в доме 1б, строение 1, на территории промзоны.

МЧС локализовало пожар в 13:37, а уже в 13:55 он был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, на момент ликвидации сведений о пострадавших не поступало.