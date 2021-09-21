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Семерых пострадавших во время стрельбы в Перми перевезут в Москву

Полина Долганова

Общество
Семерых пострадавших во время стрельбы в Перми перевезут в Москву
Фото: Telegram/112

Семерых человек, которые пострадали во время стрельбы в Пермском государственном университете, доставят в Москву. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

— Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть все необходимое для того, чтобы перелет прошел нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой, — цитируют министра в Telegram-канале Минобрнауки.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

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