Тимур Бекмансуров прострелил окно машины на улице до трагедии в пермском вузе

Фото: Telegram/112

До того как стрелок Тимур Бекмансуров вошел на территорию кампуса Пермского госуниверситета, по дороге он прострелил стекло проезжающей мимо машины. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как стрелок целится в проезжающий автомобиль и стреляет в него. В результате выстрела переднее стекло машины оказалось пробито.

Судя по всему, в момент выстрела Бекмансуров целился в водителя машины.

Видео: Telegram-канал Baza

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.