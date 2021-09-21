Тимур Бекмансуров прострелил окно машины на улице до трагедии в пермском вузе
Сюжет:Стрельба в Перми
До того как стрелок Тимур Бекмансуров вошел на территорию кампуса Пермского госуниверситета, по дороге он прострелил стекло проезжающей мимо машины. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Baza.
На кадрах видно, как стрелок целится в проезжающий автомобиль и стреляет в него. В результате выстрела переднее стекло машины оказалось пробито.
Судя по всему, в момент выстрела Бекмансуров целился в водителя машины.
Стрельба в Перми
Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.
По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.
Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.