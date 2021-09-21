«Заберите у нее телефон»: поклонники не оценили возвращение Бритни Спирс в Instagram

Фото: instagram.com/britneyspears

Поп-исполнительница и суперзвезда Бритни Спирс вернулась в соцсети после недолгого цифрового детокса. 13 сентября дива объявила, что ее бойфренд Сэм Асгари сделал ей предложение, а после этого она удалила свой аккаунт в Instagram. О причинах удаления не сообщается, однако менеджеры объяснили, что это личное решение певицы.

Спустя неделю Бритни порадовала поклонников возвращением в интернет-пространство: она записала видео, где исполняет свой танец, ставший традиционным, а также сообщает, что пропылесосила свою квартиру, в которой сейчас очень приятно пахнет.

Видео: instagram/britneyspears

В комментариях поклонники не оценили такой формат возвращения: «Где Бритни?»; «Заберите у нее телефон!»; «Что ты хочешь нам этим сказать?»

Также многие пользователи заметили, что на руке исполнительницы отсутствует помолвочное кольцо, которое она ранее демонстрировала на своей странице.

Бритни Спирс начала встречаться со своим тренером по фитнесу еще в 2016 году, а 13 сентября 2021 года Сэм Асгари сделал ей предложение, подарив кольцо за 150 тысяч долларов. Певица старше своего возлюбленного на 12 лет.