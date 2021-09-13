Бритни Спирс объявила о помолвке с молодым фитнес-тренером

Фото: instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс сообщила о помолвке, ее избранником стал Сэм Асгари. 39-летняя артистка записала видеоролик со своим 27-летним возлюбленным, в котором рассказала эту радостную новость.

Звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram короткий ролик, где показала кольцо.

— Я не могу в это поверить, — подписала пост Спирс.

СМИ писали, что Пирс и Асгари, который работает личным тренером по фитнесу, начали встречаться в 2016 году после съемок клипа Slumber Party.

В последнее время звезда вновь стала часто оказываться в центре скандалов. В июне на судебном заседании Спирс потребовала освобождения от опекунства со стороны отца Джеймса Спирса, которое длится с 2008 года. Артистка призналась, что намерена вернуть свою жизнь и свои права.

Отец певицы уже более 12 лет является ее опекуном и полностью распоряжается ее деньгами. В 2020 году Спирс обратилась в суд с просьбой лишить родителя статуса опекуна и назначить вместо него менеджера Джоди Монтгомери. Однако Джеймс Спирс смог доказать, что его дочери требуется постоянная забота близкого человека.

13 августа СМИ сообщили, что отец Бритни Спирс согласился отпустить ее из-под опеки. По неподтвержденным данным, адвокат Спирса направил в суд Лос-Анджелеса уведомление о пожелании своего доверителя.