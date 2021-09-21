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В Совфеде назвали условие выплаты компенсации вдове Литвиненко

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Политика
В Совфеде назвали условие выплаты компенсации вдове Литвиненко
Фото: Пресс-служба Совфеда

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об ответственности России за смерть бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко не имеет под собой оснований. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

— Я думаю, что это решение безосновательно. В данном случае ЕСПЧ руководствуется некой информацией, полученной в Великобритании, но сами по себе эти данные даже британской стороной не в полном объеме подтверждаются, — рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в период, когда российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, она не могла участвовать в избрании судей ЕСПЧ. Сформировавшийся там состав позволяет легко предъявлять России любые претензии, уверен сенатор.

По мнению Климова, окончательное решение будет принимать российский Конституционный суд.

— Если наш Конституционный суд определит, что решение ЕСПЧ выходит за рамки нашей Конституции, то мы его исполнять не будем, — заключил собеседник «ВМ».

Европейский суд по правам человека считает, что Россия должна выплатить вдове Александра Литвиненко 100 тысяч евро компенсации и 22,5 тысячи для покрытия судебных издержек. Соответствующее постановление ЕСПЧ обнародовано во вторник, 21 сентября. Суд отметил, что Россия не привлекла к ответственности лиц, которые, по мнению британской стороны, виновны в убийстве Литвиненко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение ЕСПЧ голословным.

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