«Курс на тепло»: москвичам пообещали позднее бабье лето и мягкую зиму

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Жителей столичного региона еще порадует бабье лето, а грядущая зима будет мягкой и снежной. Об этом «Вечерней Москве» рассказали синоптики.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, предупреждения его коллег о самом холодном сентябре с начала XXI века ничем не подтверждены. Текущий месяц всего на два градуса ниже климатической нормы, уточнил он.

— Это бред, нет никакого аномального холода. К тому же Гидрометцентр нам спрогнозировал теплую осень, а не холодную. У нас просто сезон дождей в сентябре начался с опережением, — сказал собеседник «ВМ».

Специалист пообещал жителям столицы возвращение тепла.

— Несмотря на ухудшение погодных условий, которое произошло в столичном регионе, к концу месяца москвичей ожидает приход запоздалого бабьего лета. Оно порадует горожан хорошей погодой, — заверил эксперт.

Опроверг Тишковец и прогнозы о суровой зиме.

— Я сомневаюсь, что люди, которые распространяют такие сведения, когда-либо занимались долгосрочным и профессиональным прогнозом. По всем показателям Москву ждет мягкая и умеренно снежная зима, — сказал синоптик.

То, что теплая погода непременно вернется в Москву, подтвердила «ВМ» и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Случится это, по ее словам, в начале октября.

— Нынешнее похолодание, вызванное арктическим антициклоном, вскоре покинет европейскую часть страны и вернется повторно в столицу уже зимой, — пояснила она.

При этом нынешний сентябрь, по данным синоптика, действительно, является самым холодным в XXI веке.

— Таких холодов и правда не было около 20 лет в наших широтах. Более того, до конца месяца мы не ожидаем резкого потепления, которое традиционно наступало в предыдущие годы, — сказала метеоролог.

Эксперт добавила, что резкое похолодание в текущем месяце не следует воспринимать как предупреждение об «аномально холодной осени или зиме».

— По одному месяцу не стоит судить за весь сезон, поскольку нашей погоде сейчас свойственна неопределенность. Но в любом случае у нас взят курс на тепло, и, поверьте, октябрь еще порадует вас, — пояснила синоптик.

Позднякова добавила, что за последние 25 лет среднегодовая температура воздуха в России повысилась на 1,5 градуса.