Квартира загорелась в многоэтажке на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Рождественская улица, 14 Карта всех событий

Один человек пострадал в результате пожара на юго-востоке Москвы. Всего из горящего помещения сотрудники МЧС спасли троих местных жителей. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе ведомства.

По словам представителя пресс-службы МЧС по городу, возгорание произошло 21 сентября в районе 17:30 по адресу улица Рождественская, дом 14. Пожар вспыхнул в квартире на шестом этаже 17-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

—В 18:12 пожар ликвидирован. Из горящей квартиры спасено три человека, они переданы для осмотра медикам, — заключили в пресс-службе ведомства.

По словам источника «ВМ», один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии.

20 сентября в МЧС сообщили о ликвидации пожара в ангаре на Нарвской улице в Москве. Она была временно перекрыта из-за возгорания в доме 1б, строение 1, на территории промзоны.МЧС локализовало пожар в 13:37, а уже в 13:55 он был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, на момент ликвидации сведений о пострадавших не поступало.