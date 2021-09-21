Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

«Щит из парт и стульев»: преподаватель пермского вуза рассказала, как спасала студентов

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
«Щит из парт и стульев»: преподаватель пермского вуза рассказала, как спасала студентов
Фото: moscow-live

Во время нападения на вуз в Перми студенты смогли забаррикадироваться в аудитории «щитом из парт и стульев». Об этом рассказала преподаватель Пермского госуниверситета, доцент химического факультета Александра Юминова, которая вела лекцию для студентов химического факультета в аудитории № 227 во время инцидента.

Пара началась в 11:30 по местному времени. Через пару минут после начала лекции послышались хлопки. Затем нападавший выстрелил в замочную скважину и в деревянный массив двери аудитории. Однако самого стрелка не было видно.

— Пришлось зафиксировать дверь ремнем от сумки для ноутбука. Студенты помогли соорудить щит из парт и стульев у незапертой двери. Карабинами сцепила ручку двери с мебелью. Часть студентов спрятались под преподавательским столом, большая — в дальней стороне аудитории за стеной парт и стульев. Закрыла жалюзи на окне, — пояснила Юминова.

По ее словам, после блокировки дверей преподавательница связалась с полицией и сообщила о случившемся. Во время обстрела вуза Юминова ходила по аудитории и проверяла состояние студентов. Через час учащихся и преподавательницу эвакуировали, пишет РИА Новости.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

Читайте также:
СтудентыПермьпреподаватель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте