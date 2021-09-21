«Щит из парт и стульев»: преподаватель пермского вуза рассказала, как спасала студентов

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Во время нападения на вуз в Перми студенты смогли забаррикадироваться в аудитории «щитом из парт и стульев». Об этом рассказала преподаватель Пермского госуниверситета, доцент химического факультета Александра Юминова, которая вела лекцию для студентов химического факультета в аудитории № 227 во время инцидента.

Пара началась в 11:30 по местному времени. Через пару минут после начала лекции послышались хлопки. Затем нападавший выстрелил в замочную скважину и в деревянный массив двери аудитории. Однако самого стрелка не было видно.

— Пришлось зафиксировать дверь ремнем от сумки для ноутбука. Студенты помогли соорудить щит из парт и стульев у незапертой двери. Карабинами сцепила ручку двери с мебелью. Часть студентов спрятались под преподавательским столом, большая — в дальней стороне аудитории за стеной парт и стульев. Закрыла жалюзи на окне, — пояснила Юминова.

По ее словам, после блокировки дверей преподавательница связалась с полицией и сообщила о случившемся. Во время обстрела вуза Юминова ходила по аудитории и проверяла состояние студентов. Через час учащихся и преподавательницу эвакуировали, пишет РИА Новости.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.