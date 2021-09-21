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Появились подробности задержания стрелка в университете в Перми

Иван Юминов

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Появились подробности задержания стрелка в университете в Перми
Фото: vk/permuniversity

Студент, устроивший стрельбу в университете в Перми, не ответил на вопрос о причинах нападения. Об этом сообщил обезвредивший нападавшего сотрудник ДПС Константин Калинин во вторник, 21 сентября.

— После выстрела он упал. Я подбежал к нему и зафиксировал его руки, после чего снял с него ружье — оно было зафиксировано у него на ремне, — рассказал правоохранитель.

Калинин добавил, что также снял со стрелка патронташ и нож, а затем отбросил их в сторону. Полицейский спросил стрелка, для чего тот сделал это, но молодой человек не стал ему отвечать.

Нападавший лишь ответил на вопрос, как его зовут, и попросил снять с него маску из-за духоты, приводит слова Калинина RT.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

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