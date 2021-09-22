«Талибан»* обратился в ООН с просьбой выступить на Генассамблее

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Представители радикального движения «Талибан»* обратились в ООН с намерением выступить в ходе недели высокого уровня Генассамблеи. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

— 20 сентября генеральный секретарь получил письмо, озаглавленное «Исламский Эмират Афганистан»*, подписанное «Амир Ханом Моттаки» в качестве «министра иностранных дел», с запросом на участие в «76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21-27 сентября», — рассказал он.

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, как утверждается в письме, был отправлен с 15 августа в отставку и больше не признается главой государства.

Нынешний постпред страны при ООН больше не представляет Афганистан, подчеркнули в «Талибане»*. На его пост они номинировали кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина.

Запрос движения направлен на рассмотрение аккредитационного комитета, приводит слова Дюжаррика ТАСС.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.