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Лжеполицейский заставил пенсионерку сбросить с балкона 600 тысяч рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Лжеполицейский заставил пенсионерку сбросить с балкона 600 тысяч рублей
Фото: Pixabay

Столичные оперативники задержали 22-летнего гостя столицы, который подозревается в том, что под видом полицейского похитил у 80-летней москвички крупную сумму денег. Об этом в среду, 22 сентября, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЦАО.

По данным правоохранителей, пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что является полицейским и попросил женщину помочь поймать преступника. Следуя рекомендациям мошенника, доверчивая москвичка сняла с банковского счета деньги и в назначенное время сбросила их с балкона. По словам мужчины, в этот момент преступника якобы задержат стражи порядка, после чего деньги вернут. Однако вскоре после того, как неизвестный скрылся с ее сбережениями, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на 1-й Боевской улице. Им оказался 22-летний приезжий.Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

До этого «ВМ» писала о москвичке, которая уберегла знакомого от сомнительных инвестиций. Жительница столицы проявила бдительность и обратилась в полицию, после того как ее знакомый вложил крупную сумму в биржу и намеревался сделать еще один вклад.

20 сентября заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что мошенники постоянно разрабатывают новые способы обмана россиян — стать жертвой можно буквально «на ровном месте».

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