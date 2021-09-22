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В Кремле сочли аудит итогов онлайн-голосования демонстрацией прозрачности выборов

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
В Кремле сочли аудит итогов онлайн-голосования демонстрацией прозрачности выборов
Фото: Администрация президента РФ

Аудит итогов онлайн-голосования в Москве станет демонстрацией абсолютной прозрачности выборов в Госдуму. Об этом в среду, 22 сентября, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, онлайн-голосование — это удобная, быстрая и надежная система. Он пояснил, что для демонстрации безупречности работы платформы потребуется провести аудит.

— Это некая проверка. Она не то что не подрывает — наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация абсолютной прозрачности, — цитирует РИА Новости Пескова.

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», а также у «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.

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